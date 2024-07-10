60 yaşındaki zihinsel engelli, 43 gündür kayıp

Odunpazarı ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli Sefer Çakır, 29 Mayıs'ta evlerinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Çakır'ı bulamayınca İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, Sefer Çakır'ın bulunması için çalışma başlattı. Ailesi de kentin birçok noktasına Sefer Çakır’ın fotoğrafının bulunduğu ilanlar astı. Çakır, 43 gündür aranıyor.

ESKİŞEHİR'de evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli Sefer Çakır (60), 43 gündür aranıyor.

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