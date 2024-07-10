Ağaçlandırma sahasındaki yangın, erken müdahaleyle söndürüldü
ESKİŞEHİR'de bir tarladaki balya makinesinden sıçrayan alevlerin neden olduğu ağaçlandırma sahasındaki yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.
ESKİŞEHİR’de bir tarladaki balya makinesinden sıçrayan alevlerin neden olduğu ağaçlandırma sahasındaki yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 dönüm alandaki ağaçlar zarar gördü.
Eskişehir-Kütahya kara yolu Kümbet Kavşağı mevkisindeki bir tarlada kullanılan balya makinesinden sıçrayan alevler, yakınındaki ağalandırma sahasında yangına neden oldu. Çevredekiler, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Ekipler, yangına 3 arazöz ve 1 su tankerinin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen 2 itfaiye aracıyla müdahale etti. Ağaçlandırma sahasındaki yangın erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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