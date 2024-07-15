15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç, Eskişehir'de anıldı

FETULLAHÇITerör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde meslektaşlarına yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç (26), memleketi Eskişehir'de mezarı başında anıldı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'nde oturan İsmet ve Asiye Dalgıç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Fatih Dalgıç, polis olduktan sonra İstanbul'da 5 yıl görev yaptı. Dalgıç, daha sonra Şırnak'a atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi izinli olarak İstanbul'da bulunan Dalgıç, darbe girişimi sırasında meslektaşlarına destek ve yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Dalgıç, burada darbecilerin açtığı ateşle vurularak şehit oldu.