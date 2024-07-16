Başıboş köpekler sürüye saldırdı, 7 koyun öldü

ESKİŞEHİR'de başıboş köpekler, arazide otlayan sürüye saldırıp 7 koyunu öldürdü, 10'unu yaraladı.

Ramazan Kavak, koyun sürüsünü otlatmak için Seyitgazi kara yolu üzerinde bulunan katı atık tesislerin bulunduğu alana götürdü. Tesislerin arkasındaki arazide otlayan sürüye başıboş köpekler saldırdı. Koyunlardan 7'si öldü, 10'u yaralandı. İhbarla gelen Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de ölen hayvanlarla ilgili tespit yaparak inceleme başlattı.

Ramazan Kavak, bölgedeki başıboş köpeklerden dolayı her yıl 3-5 koyununu bu şekilde kaybettiğini ifade ederek, "Burada binlerce köpek var, 6-7 tane hayvanım öldü. Her sene 3-5 tane gidiyor. Sürünün arkasında kalanları yiyorlar. Bir tane yaralı gitti, yerini bulamadım. Herhalde o da ölür" dedi.