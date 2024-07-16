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        Başıboş köpekler sürüye saldırdı, 7 koyun öldü

        ESKİŞEHİR'de başıboş köpekler, arazide otlayan sürüye saldırıp 7 koyunu öldürdü, 10'unu yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:35
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        Başıboş köpekler sürüye saldırdı, 7 koyun öldü
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        ESKİŞEHİR'de başıboş köpekler, arazide otlayan sürüye saldırıp 7 koyunu öldürdü, 10'unu yaraladı.

        Ramazan Kavak, koyun sürüsünü otlatmak için Seyitgazi kara yolu üzerinde bulunan katı atık tesislerin bulunduğu alana götürdü. Tesislerin arkasındaki arazide otlayan sürüye başıboş köpekler saldırdı. Koyunlardan 7'si öldü, 10'u yaralandı. İhbarla gelen Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de ölen hayvanlarla ilgili tespit yaparak inceleme başlattı.

        Ramazan Kavak, bölgedeki başıboş köpeklerden dolayı her yıl 3-5 koyununu bu şekilde kaybettiğini ifade ederek, "Burada binlerce köpek var, 6-7 tane hayvanım öldü. Her sene 3-5 tane gidiyor. Sürünün arkasında kalanları yiyorlar. Bir tane yaralı gitti, yerini bulamadım. Herhalde o da ölür" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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