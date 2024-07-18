Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Uyuşturucu operasyonunda şüphelinin vurduğu polis ağır yaralı

        ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken direnen şüpheli M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu operasyonunda şüphelinin vurduğu polis ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken direnen şüpheli M.H. (36), arbedede polis memuru Hasan K.’yi (45) silahla ağır yaraladı. Şüpheli M.H. gözaltına alınırken, polis memuru Hasan K. de hastaneye kaldırıldı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gece yarısı Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi’nde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polislere direnen şüpheli M.H. ile ekipler arasında arbede çıktı. Polis memurlarından Hasan K., bu sırada silahla kasık bölgesinden yaralandı. Şüpheli etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan polis memuru Hasan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gece yarısından itibaren iki kez ameliyat geçiren Hasan K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli M.H., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, polisi silahla yar...
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, polisi silahla yar...
        Eskişehir'de bir evden 4 kamyon çöp çıkartıldı
        Eskişehir'de bir evden 4 kamyon çöp çıkartıldı
        Tercih döneminde aday öğrencilere "üniversitenin ve şehrin olanaklarını ara...
        Tercih döneminde aday öğrencilere "üniversitenin ve şehrin olanaklarını ara...
        Eskişehir'de altyapı çalışmasında zarar gören doğal gaz boru hattında yangı...
        Eskişehir'de altyapı çalışmasında zarar gören doğal gaz boru hattında yangı...
        Başıboş köpekler sürüye saldırdı, 7 koyun öldü
        Başıboş köpekler sürüye saldırdı, 7 koyun öldü
        Eskişehir'de sahipsiz köpekler 7 küçükbaş hayvanı telef etti
        Eskişehir'de sahipsiz köpekler 7 küçükbaş hayvanı telef etti