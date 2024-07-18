Duruşmada 14 kez bıçaklayıp öldürdüğü Rus eşini suçladı
ESKİŞEHİR'de tartıştığı Rus eşi Elena Samsanova'yı (55), 14 kez bıçaklayarak öldüren ve ömür boyu hapsi istenen Atila Sarıhan (51), duruşmada, "Ben bu olaydan üzgün ve çok pişmanım.
ESKİŞEHİR'de tartıştığı Rus eşi Elena Samsanova'yı (55), 14 kez bıçaklayarak öldüren ve ömür boyu hapsi istenen Atila Sarıhan (51), duruşmada, “Ben bu olaydan üzgün ve çok pişmanım. Onu çok sevdim. 25 yıllık karımı terk edip evlendim. Beni tahrik edeceğine medeni şekilde konuşsaydı bu şekilde olmazdı” dedi.
Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde oturan 2 yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında, geçen yıl mart ayında tartışma çıktı. Çiftin arasındaki arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 kez bıçakladı. Elena Samsanova öldü, gözaltına alınan Atila Sarıhan ise tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 kez bıçakladığı belirtilerek, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Davanın Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, öldürülen Elena Samsanova'nın incelenmesi için kriminale gönderilen cep telefonunun şifresinin henüz tespit edilemediği ve telefonunun çözümlenemediği belirtildi.
Tutuklu sanık Atila Sarıhan, öldürdüğü eşinin kendisini tahrik ettiğini öne sürerek, “Ben bu olaydan üzgün ve çok pişmanım. Onu çok sevdim. 25 yıllık karımı terk edip evlendim. Beni tahrik edeceğine medeni şekilde konuşsaydı bu şekilde olmazdı. O bana bıçakla saldırdı, ben elinden alırken yaralandım. Ben bakmayayım diye telefona şifre koyardı. Ben bu telefonun şifresinin çözülmesini istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Sarıhan’ın olay sırasında elinden yaralandığını belirtmesi üzerine adli tıp kurumundan eliyle ilgili sağlık raporu alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.
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