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        Minibüs yangını kamerada

        ESKİŞEHİR'de seyir halindeyken alev alan minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:05
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        Minibüs yangını kamerada
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        ESKİŞEHİR’de seyir halindeyken alev alan minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu alt geçitte seyir halindeki minibüsten dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler tüm aracı sararken, çevre yolu trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Yangın sırasında minibüste yolcu bulunmadığı belirtilirken, aracın alev alarak yanması çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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