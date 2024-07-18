Minibüs yangını kamerada

Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu alt geçitte seyir halindeki minibüsten dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler tüm aracı sararken, çevre yolu trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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