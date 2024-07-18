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        Uyuşturucu operasyonunda şüphelinin vurduğu polis ağır yaralı (3)

        ŞÜPHELİADLİYEDEEskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken çıkan arbedede polis memuru Hasan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:30
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        Uyuşturucu operasyonunda şüphelinin vurduğu polis ağır yaralı (3)
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        ŞÜPHELİADLİYEDE

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken çıkan arbedede polis memuru Hasan K.'nin (45) tabancayla yaralanmasına neden olani şüpheli M.H. (36), işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.H., 'Görevini yaptırmamak için direnme-mukavemet' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından savcılık sorgusuna alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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