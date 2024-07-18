Uyuşturucu operasyonunda şüphelinin vurduğu polis ağır yaralı (3)

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken çıkan arbedede polis memuru Hasan K.'nin (45) tabancayla yaralanmasına neden olani şüpheli M.H. (36), işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.H., 'Görevini yaptırmamak için direnme-mukavemet' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından savcılık sorgusuna alındı.

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