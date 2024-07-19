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        Polisin silahla yaralandığı uyuşturucu baskınında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        ESKİŞEHİR'de polis memuru Hasan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:41
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        Polisin silahla yaralandığı uyuşturucu baskınında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        ESKİŞEHİR'de polis memuru Hasan K.'nin (45) çıkan arbedede silahla yaralandığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Mustafa Harmanlı (36), hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası ve görevini yaptırmamak için direnme-mukavemet suçlarından tutuklandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gece yarısı Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi’nde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polislere direnen şüpheli Mustafa Harmanlı ile ekipler arasında arbede çıktı. Polis memurlarından Hasan K., bu sırada kendi silahıyla sol diz üstünden yaralandı. Şüpheli etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan polis memuru Hasan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Şüpheli Mustafa Harmanlı geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Harmanlı, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra görevini yaptırmamak için direnme-mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayda ağır yaralanan polis memuru Hasan K.’nın ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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