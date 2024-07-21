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        Yangından kurtarılarak tedavi edilen kaplumbağalar, doğaya bırakıldı

        ESKİŞEHİR'desokak hayvanlarının bulunduğu otlukta çıkan yangından kurtarılarak tedavi altına alınan 3 kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:05
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        Yangından kurtarılarak tedavi edilen kaplumbağalar, doğaya bırakıldı
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        ESKİŞEHİR'desokak hayvanlarının bulunduğu otlukta çıkan yangından kurtarılarak tedavi altına alınan 3 kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde haziran ayında hayvanseverlerin sokak hayvanlarını beslediği ve içerisinde köpek kulübelerinin de bulunduğu otlukta yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 40 dönümlük alana yayılan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi ekipleri, yangının ardından bölgede inceleme yaptı. Sokak hayvanlarının yangın sırasında ormana kaçtığı belirlenirken, yangında kabuklarında yanık tespit edilen 3 kaplumbağa tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 aydır Doğal Yaşam Merkezi'nde bulunan ve tedavileri tamamlanan 3 kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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