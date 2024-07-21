Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü
ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde Durmuş Aşı, tartıştığı oğlu Hüseyin Aşı'yı tüfekle vurup öldürdü.
ESKİŞEHİR’in Mihalıççık ilçesinde Durmuş Aşı, tartıştığı oğlu Hüseyin Aşı’yı tüfekle vurup öldürdü.
Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Ömerköy Mahallesi’nde Durmuş Aşı ile oğlu Hüseyin Aşı arasında tarlalarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan arbedede Durmuş Aşı, oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Aşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri Durmuş Aşı'yı gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Durmuş Aşı, jandarma komutanlığına götürüldü. Öldürülen Hüseyin Aşı’nın cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Mihalıççık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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