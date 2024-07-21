Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü

        ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde Durmuş Aşı, tartıştığı oğlu Hüseyin Aşı'yı tüfekle vurup öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’in Mihalıççık ilçesinde Durmuş Aşı, tartıştığı oğlu Hüseyin Aşı’yı tüfekle vurup öldürdü.

        Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Ömerköy Mahallesi’nde Durmuş Aşı ile oğlu Hüseyin Aşı arasında tarlalarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan arbedede Durmuş Aşı, oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Aşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri Durmuş Aşı'yı gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Durmuş Aşı, jandarma komutanlığına götürüldü. Öldürülen Hüseyin Aşı’nın cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Mihalıççık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        İstanbul'da tedirgin eden bina: "Her tramvay geçtiğinde sallanıyor"
        İstanbul'da tedirgin eden bina: "Her tramvay geçtiğinde sallanıyor"
        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
        İlkel teleferikte akıma kapıldı!
        İlkel teleferikte akıma kapıldı!
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de bir kişi oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
        Eskişehir'de bir kişi oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
        Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören kaplumbağalar tedavi ed...
        Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören kaplumbağalar tedavi ed...
        Parkta kurduğu seyyar atölyesinde doğayı resmediyor
        Parkta kurduğu seyyar atölyesinde doğayı resmediyor
        Eskişehir'deki kavgada 7 kişi yaralandı
        Eskişehir'deki kavgada 7 kişi yaralandı
        Yangından kurtarılarak tedavi edilen kaplumbağalar, doğaya bırakıldı
        Yangından kurtarılarak tedavi edilen kaplumbağalar, doğaya bırakıldı
        79 yaşındaki 'efsane' savaş uçağı, 70 yıl sonra yeniden Türkiye'de
        79 yaşındaki 'efsane' savaş uçağı, 70 yıl sonra yeniden Türkiye'de