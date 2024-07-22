İstasyona giren cip, yakıt alan kamyonete çarptı; kaza kamerada

Kaza, Bursa-Eskişehir çevre yolu Batıkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. R.Ç.’nin kontrolünü yitirdiği 34 KDJ 793 plakalı cip, savrulup akaryakıt istasyonuna girerek yakıt alan kamyonete çarptı. Akaryakıt istasyonu çalışanı cipi son anda fark edip, kaçtı. Kamyonetin yolcu koltuğunda kapı açık halde oturan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada, akaryakıt istasyonunun 2 yakıt pompası da zarar gördü.

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