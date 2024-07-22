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        İstasyona giren cip, yakıt alan kamyonete çarptı; kaza kamerada

        ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, akaryakıt istasyonuna girerek yakıt alan kamyonete çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:30
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        İstasyona giren cip, yakıt alan kamyonete çarptı; kaza kamerada
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        ESKİŞEHİR’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, akaryakıt istasyonuna girerek yakıt alan kamyonete çarptı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Bursa-Eskişehir çevre yolu Batıkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. R.Ç.’nin kontrolünü yitirdiği 34 KDJ 793 plakalı cip, savrulup akaryakıt istasyonuna girerek yakıt alan kamyonete çarptı. Akaryakıt istasyonu çalışanı cipi son anda fark edip, kaçtı. Kamyonetin yolcu koltuğunda kapı açık halde oturan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada, akaryakıt istasyonunun 2 yakıt pompası da zarar gördü.

        Bu ardada kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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