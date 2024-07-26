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        İş makinesiyle kaçak kazıya 10 gözaltı

        ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde iş makinesiyle define ararken yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:10
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        İş makinesiyle kaçak kazıya 10 gözaltı
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        ESKİŞEHİR’in Günyüzü ilçesinde iş makinesiyle define ararken yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Günyüzü ilçesinde bazı kişilerin kaçak kazıyla define aradığını bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, ekskavatörle kaçak kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte jeneratör, dedektör, su arama dedektör, 2 metal çubuk, dürbün ve kazıda kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüphelilerden 5’i serbest bırakılırken, 5 kişi ise Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa’ muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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