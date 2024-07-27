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        Sahte içki imal edilen eve operasyon; 3 tutuklama

        ESKİŞEHİR'de, imalathaneye çevirdikleri evde sahte içki üretimi yapıp sattığı tespit edilen 3 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:20
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        Sahte içki imal edilen eve operasyon; 3 tutuklama
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        ESKİŞEHİR'de, imalathaneye çevirdikleri evde sahte içki üretimi yapıp sattığı tespit edilen 3 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, imalathaneye çevirdikleri evde, sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere ait eve baskın yapıldı. Ev ile araçlarında yapılan aramalarda, 120 şişe sahte içki, 100 litre etil alkol, 219 alkol yapımında kullanılan şişe, 922 etiket ve kapüşon, 875 şişe kapağı, 169 sahte bandrol ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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