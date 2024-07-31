Özgür Özel: Bir tane cana kıymayacağız (2)

BELEDİYEYİZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ziyaretinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geçti. Burada Özel’i, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce karşıladı. Ünlüce’yi makamında ziyaret eden Özel, “Seçimlerden önce her 4 gencin 3 tanesi yurt dışına yerleşme umudu kurarken, bugün Türkiye’nin geleceği için bir kez daha umutlandılar. Türkiye’yi terk etmeye yönelik bu oranların, azımsanmayacak bir noktada olduğunu, bir umudun gerçekleşmiş olduğunu buradan, Eskişehir’den bütün gençlere şu müjdeyi vermek gerekiyor. CHP iktidarında bugün olduğu gibi olmayacak. Vize derdiniz olmayacak, bütün Avrupa’yı pasaportunuzla bile değil nüfus cüzdanınızla gezebilir hale geleceksiniz. Bugünkü gibi teknolojiye erişim bu kadar zor ve pahalı olmayacak” dedi.