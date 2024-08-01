Cipin dükkana girdiği kaza, kamerada

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, park halindeki otomobile ve cenaze aracına çarpıp, lastik satışı yapan iş yerine daldı. Cipin sürücüsü ile iş yeri çalışanının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. T.K.’nin kontrolünü yitirdiği 06 DSR 865 plakalı cip, yol kenarında park halindeki 26 NE 880 plakalı otomobile ve seyir halindeki cenaze aracına çarptı. Savrulan cip, lastik satışı yapan iş yerine daldı. Kazada sürücü T.K. ile iş yeri çalışanı S.B. adlı kadın yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.