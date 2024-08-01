Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Somali şehidi Uzman Çavuş Ünlü, toprağa verildi

        SOMALİ'de görevli olduğu Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan evli ve 3 çocuk babası Deniz Elektrik Uzman Çavuş Seydi Ünlü (50), memleketi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 19:28 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somali şehidi Uzman Çavuş Ünlü, toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SOMALİ'de görevli olduğu Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan evli ve 3 çocuk babası Deniz Elektrik Uzman Çavuş Seydi Ünlü (50), memleketi Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde toprağa verildi. Eşi ve çocukları şehit Ünlü’nün tabutuna sarılarak gözyaşı döküp, son yolcuğuna asker selamı vererek uğurladı.

        İzmir Tersane Komutanlığı’nda görevli Deniz Elektrik Uzman Çavuş Seydi Ünlü, bir süre önce gittiği Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı lojmanında geçen 30 Temmuz’da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ünlü, tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Somali’den uçakla Ankara’ya getirilen Ünlü’nün cenazesi daha sonra yine uçakla memleketi Eskişehir’e getirildi. Şehit Deniz Elektrik Uzman Çavuş Seydi Ünlü için memleketi Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi kırsal Kümbet Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, şehit Seydi Ünlü’nün eşi Yeliz Ünlü, çocukları Taha, Furkan, Nazmiye Ünlü, annesi Saniye Ünlü ile çok sayıda kişi katıldı. Yeliz Ünlü, çocuklarıyla birlikte şehit eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

        ASKER SELAMIYLA UĞURLADILAR

        Kümbet Mahallesi’nde ikindi namazının ardından şehit Seydi Ünlü’nün cenazesi namazı kılındı. Yeliz Ünlü ile 3 çocuğu şehit Seydi Ünlü’yü son yolcuğuna asker selamı vererek uğurladı. Şehit Ünlü, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        Paris'te ortalık karıştı!
        Paris'te ortalık karıştı!
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yavrusunun başından ayrılmadı
        Yavrusunun başından ayrılmadı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Tuvalette kaza geçirdi
        Tuvalette kaza geçirdi
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması

        Benzer Haberler

        Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlan...
        Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlan...
        AK Parti'li Nebi Hatipoğlu'ndan belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili açıkla...
        AK Parti'li Nebi Hatipoğlu'ndan belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili açıkla...
        Eskişehir'de kötü muameleye maruz kalan köpek sahiplendirildi
        Eskişehir'de kötü muameleye maruz kalan köpek sahiplendirildi
        Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi yakalandı
        Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi yakalandı
        Köpeğine şiddet uygulayınca gözaltına alındı
        Köpeğine şiddet uygulayınca gözaltına alındı
        Cipin dükkana girdiği kaza, kamerada
        Cipin dükkana girdiği kaza, kamerada