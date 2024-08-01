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        Köpeğine şiddet uygulayınca gözaltına alındı (2)

        YENİDENGÖZALTINA ALINDIEskişehir'de köpeğine şiddet uyguladığı cep telefonuyla görüntülenince gözaltına alınan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 19:59 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:00
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        Köpeğine şiddet uygulayınca gözaltına alındı (2)
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        YENİDENGÖZALTINA ALINDI

        Eskişehir’de köpeğine şiddet uyguladığı cep telefonuyla görüntülenince gözaltına alınan Y.K. (28), adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli Y.K., adliyeden çıktıktan sonra kendisinin cep telefonuyla kayda alındığı Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokağa gidip, görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı belirtilen kişileri bağırarak tehdit etti. Bir süre sonra da sokaktan ayrıldı. Bu anları da cep telefonuyla görüntüleyenler, şüpheli Y.K.'dan şikayetçi oldu. 

        Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Y.K.’nın serbest bırakılmasına itiraz etti. Mahkemece, Y.K. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Y.K., cep telefonuyla kendisini görüntüleyen kişileri tehdit ve savcılık itirazının üzerine polis ekiplerince yakalanarak ikinci kez gözaltına alındı.

        KÖPEĞİ ZABIT KATİBİ SAHİPLENDİ

        Şüpheli Y.K.'nın şiddet uygulayıp, eziyet ettiği köpeği ise mahkeme kararıyla hayvan barınağına teslim edildi. Eskişehir Adliyesi’nde görevli zabıt katibi Özge Canbul, olayın duyulmasının ardından köpeği sahiplenmek isteyerek müracaatta bulundu. Canbul, sahiplendirme işlemlerini tamamlayarak köpeği barınaktan teslim alarak köpeğe Pamuk adını verdi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, köpeği sahiplenerek kendisine bir yuva sağlayan zabıt katibi Canbul ile bir araya gelerek kendisini örnek davranışından dolayı tebrik etti. Tüm hayvanların haklarının korunması ve uğradıkları şiddetten kurtarılması için tüm imkanları kullanıldıklarını belirten Başsavcı Yeldan, "Zabıt katibimizin bu davranışı bizleri duygulandırdı. Bu davranışın herkese örnek olmasını istiyoruz. Köpeğimize Pamuk ismini verdik" dedi.

        'YAŞADIKLARINI UNUTTURACAĞIZ'

        Şiddete maruz kalan köpeği sahiplenen zabıt katibi Canbul ise Pamuk'a bugüne kadar yaşadıklarını unutturmak istediğini belirterek, "Bundan sonra yavrumuza güzel bir hayat sunacağız. Bu süreçte desteğini bize esirgemeyen Başsavcımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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