Köpeğe şiddet ve olayı görüntüleyenleri tehditten yeniden gözaltına alınan şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR’de köpeğine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Y.K. (28), savcılığın itirazı ve köpeğe şiddeti görüntüleyen kişileri tehdit ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde Y.K., önceki gün elinde taşıdığı köpeğine şiddet uygulayarak yere attı. Bu anlar ise sokaktakiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.’yi, savcılık talimatıyla gözaltına aldı. Y.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.