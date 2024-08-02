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        Köpeğe şiddet ve olayı görüntüleyenleri tehditten yeniden gözaltına alınan şüpheli adliyede

        ESKİŞEHİR'de köpeğine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:10
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        Köpeğe şiddet ve olayı görüntüleyenleri tehditten yeniden gözaltına alınan şüpheli adliyede
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        ESKİŞEHİR’de köpeğine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Y.K. (28), savcılığın itirazı ve köpeğe şiddeti görüntüleyen kişileri tehdit ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

        Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde Y.K., önceki gün elinde taşıdığı köpeğine şiddet uygulayarak yere attı. Bu anlar ise sokaktakiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.’yi, savcılık talimatıyla gözaltına aldı. Y.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

        Adliyeden çıkan sonra olayın yaşandığı Taşdelen sokağa giden Y.K., iddiaya göre kendisini görüntüleyen kişilere bağırarak tehdit etti. Bu kişilerin şikayeti ve savcılık itirazı üzerine Y.K. yeniden gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Y.K., yeniden adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin soruları üzerine Y.K., “Ben köpeğime eziyet etmedim” dedi. Şüpheli Y.K.’nın mahkeme kararıyla hayvan barınağına teslim edilen köpeği ise adliyedeki zabıt katibi Özge Canbul tarafından sahiplenildi.

        Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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