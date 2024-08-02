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        Köpeğe şiddet ve olayı görüntüleyenleri tehditten yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı(2)

        TUTUKLANDIEskişehir'deköpeğine şiddet uyguladığı ve kendisini görüntüleyen kişileri tehdit ettiği suçlamasıyla 2'nci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Yılmaz Kara (28), savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:35
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        Köpeğe şiddet ve olayı görüntüleyenleri tehditten yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı(2)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehir'deköpeğine şiddet uyguladığı ve kendisini görüntüleyen kişileri tehdit ettiği suçlamasıyla 2'nci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Yılmaz Kara (28), savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Burada ifadesi alınan Kara, suçlamaları kabul etmezken, mahkeme tarafından 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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