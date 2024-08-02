Köpeğe şiddet ve olayı görüntüleyenleri tehditten yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı(2)

TUTUKLANDI

Eskişehir'deköpeğine şiddet uyguladığı ve kendisini görüntüleyen kişileri tehdit ettiği suçlamasıyla 2'nci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Yılmaz Kara (28), savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Burada ifadesi alınan Kara, suçlamaları kabul etmezken, mahkeme tarafından 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma sürüyor.