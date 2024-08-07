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        Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu

        ESKİŞEHİR'de sulama kanalına düşen Suriye uyruklu çocuğu kurtaran İrfan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:37 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:40
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        Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu
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        ESKİŞEHİR’de sulama kanalına düşen Suriye uyruklu çocuğu kurtaran İrfan S., ardından suda kayboldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, İrfan S.’nin bulunması için sulama kanalında dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde Suriye uyruklu bir çocuk sulama kanalının kıyısında dolaşırken, suya düştü. Bunu gören İrfan S., suya atlayıp çevredekilerin de yardımıyla çocuğu kurtardı. Çocuk sudan çıkarılırken bu sırada İrfan S., gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalı üzerinde arama yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. İrfan S.’nin bulunması için itfaiye ekibinde yer alan dalgıçlar sulama kanalına girerek arama çalışması başlattı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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