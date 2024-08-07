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        Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUEskişehir'de sulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 21:56 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:00
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        Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu (2)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Eskişehir’de sulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.M.E. isimli çocuğu kurtardıktan sonra suda kaybolan İrfan Bağrıaçık (56) için sulama kanalı boyunca arama çalışması yapıldı. Dalgıçlar, Bağrıaçık’ın cansız bedenini kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan Bağrıaçık’ın cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bağrıaçık’ın çocuğu kurtardığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da sulama kanalındaki arama çalışmalarını olay yerinden takip etti. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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