Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu (2)

CANSIZBEDENİ BULUNDU

Eskişehir’de sulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.M.E. isimli çocuğu kurtardıktan sonra suda kaybolan İrfan Bağrıaçık (56) için sulama kanalı boyunca arama çalışması yapıldı. Dalgıçlar, Bağrıaçık’ın cansız bedenini kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan Bağrıaçık’ın cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bağrıaçık’ın çocuğu kurtardığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da sulama kanalındaki arama çalışmalarını olay yerinden takip etti. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.