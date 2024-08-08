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        Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra boğulan 4 çocuk babası, toprağa verildi

        ESKİŞEHİR'desulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:35
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        Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra boğulan 4 çocuk babası, toprağa verildi
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        ESKİŞEHİR’desulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.M.E. isimli çocuğu kurtardıktan sonra suda kaybolan ve dalgıçlar tarafından cansız bedeni 500 metre ileride bulunan evli ve 4 çocuk babası İrfan Bağrıaçık (56), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde 9 yaşındaki İ.M.E. isimli çocuk sulama kanalına çevresinde dolaşırken suya düştü. Bunu gören İrfan Bağrıaçık, suya atlayıp küçük çocuğu çevredekilerin yardımıyla kurtardı. Küçük çocuk sudan çıkarılırken, bu sırada İrfan Bağrıaçık suda kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalı üzerinde arama yapan ekipler, Bağrıaçık'ı kaybolduğu noktadan 500 metre ileri de ölü olarak buldu. Sudan çıkarılan Bağrıaçık'ın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İrfan Bağrıaçık için Yeşiltepe Meydan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İrfan Bağrıaçık’ın yakınları ile mahalleli katıldı. Bağrıaçık, cenaze namazının ardından Esentepe Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki İ.M.E.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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