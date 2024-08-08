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        Ruhsatsız iş yeri mühürlenince, zabıta araçlarının lastiklerini kesti

        ESKİŞEHİR'deOdunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız açtığı gerekçesiyle iş yeri mühürlenen Afganistan uyruklu P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:35
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        Ruhsatsız iş yeri mühürlenince, zabıta araçlarının lastiklerini kesti
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        ESKİŞEHİR'deOdunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız açtığı gerekçesiyle iş yeri mühürlenen Afganistan uyruklu P.N., Zabıta Müdürlüğü'ne ait 6 aracın 9 lastiğini keserek zarar verdi. Polisin gözaltına altığı P.N. tutuklanırken, lastikleri kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos günü Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'ndeki Afganistan uyruklu P.N.'nin işlettiği lokantanın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Mühürleme işlemi sırasında P.N., zabıta ekipleri ile tartışırken, iş yeri polis ekiplerinin yardımıyla mühürlendi. P.N. gece saatlerinde belediye hizmet binasının yanında park halinde bulunan 6 zabıta aracının 9 lastiğini bıçakla kesip, zarar verdi. Belediyenin ihbarıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastikleri kestiği güvenlik kamerasına yansıyan Afganistan uyruklu P.N.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayı kısa sürede açığa çıkaran Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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