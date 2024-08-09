Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Tartıştığı komşusu felçli eşi için kaldırıma yaptığı bahçeye zarar verdi

        ESKİŞEHRİ'de Memduh Çetin'in (77) felç geçiren eşi Mücella Çetin (77) için 2 yıl önce doktorların uyarısıyla evinin önündeki kaldırıma yaptığı, 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adını verdiği alan tartıştığı komşusu tarafından dağıtılıp zarar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı komşusu felçli eşi için kaldırıma yaptığı bahçeye zarar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHRİ’de Memduh Çetin’in (77) felç geçiren eşi Mücella Çetin (77) için 2 yıl önce doktorların uyarısıyla evinin önündeki kaldırıma yaptığı, ‘Sevgililer ve Aşıklar Parkı’ adını verdiği alan tartıştığı komşusu tarafından dağıtılıp zarar verildi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülenirken, Memduh Çetin, komşusu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Atatürk büstünü bile kırdılar. Bütün evrakları, bütün resimleri verdim, şikayetçi oldum” dedi.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi’nde oturan Mücella Çetin, yaklaşık 15 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçirdi, yürüme güçlüğünün yanı sıra hafıza kaybına uğradı. 11 yıl önce beyin ameliyatı olan Mücella Çetin’in 57 yıllık hayat arkadaşı Memduh Çetin’e doktorlar gittikleri kontrollerde ‘Güneş görecek, vitamin alacak, daha çok oksijene ihtiyacı var’ uyarısında bulundu. Eşinin, çam ağaçları ve çiçekler arasında yaşayarak yaşam kalitesini emekli maaşıyla yükseltmek için kolları sıvayan Memduh Çetin, 2 yıl önce Vişnelik Mahallesi’ndeki apartman dairesini kiraya verdi. Mamure Mahallesi’nde iki katlı bir apartmanın girişteki dairesini kiralayan Çetin, eşinin daha rahat dolaşıp dışarı çıkabilmesi için daire içine ve kapıdan apartman çıkışına kadar duvara demir aparatlar monte etti. Memduh Çetin, saksılara çam ağacının yanı sıra çeşitli çiçekler dikerek, evinin önündeki sokağı ve kaldırımı bahçeye çevirdi. Eskişehir Valiliği’nin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de Memduh Çetin’in eşi için oluşturduğu bahçeye rahat oturabilmeleri amacıyla banklar ve çiçekler verdi. Üç çocuk ve 5 torun sahibi olan çiftin yaşam alanına çevredekiler de ‘Sevgililer ve Aşıklar Parkı’ adını verdi.

        Memduh Çetin’in felçli eşini rahat ettirmek için yaptığı kaldırım bahçesi, komşusu tarafından dağıtılıp zarar verildi. Parkta arkadaşlarıyla çay içerken durumdan haberdar olduğunu söyleyen Memduh Çetin, ismini bilmediği komşusundan şikayetçi olduğunu söyledi. Kaldırımdaki çiçekler sayesinde eşinin daha rahat ettiğini ifade eden Çetin, “Şimdi bize iki kişi misafir gelmişti. Çay içerken, komşu kadın geldi, kendisini tanımıyorum. Bir de kızı. Yanında kedi yavrusu vardı, küçücük. Kedi bir iki kere burada bir şeyler yedi sonra da kaçtı, gitti, çiçeklerin arasına daldı. Kadınla kızı onu almak için bakıyor, sopayla arıyorlardı. Çiçekler arasında kadın kediyi ararken bana dönüp, 'Sen buraya bayrak diktin, yok şöyle yaptın, yok sinek oluyor’ dedi. Ben de ' Eşimin hastalığı için yaptım bunu. Siz de çiçeklere değmeden kediyi arayın' dedim. Sen ‘karışma’ dedi. Bir iki atıştık. Parkta arkadaşlarla çay içtik, geri döndüğümde evin önü perişan olmuş. Bir baktım her yer her yerde. Çiçekler, saksılar. İki polis geldi. Burada bir komşu kameraya almış. İşte nasıl attığını çekmiş. Onları topladık, götürdüm savcılığa verdim. Atatürk büstünü bile kırdılar. Bütün evrakları, bütün resimleri verdim, şikayetçi oldum” dedi. Memduh Çetin, zarar gören Atatürk büstü yerine valilik tarafından yeni büst gönderildiğini söyledi.

        Savcılık, Memduh Çetin’in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Komşu kadının kaldırımları çiçeklere zarar verdiği anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, kadının kaldırımdaki çiçekleri fırlattığı ve zarar verdiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşenur'un ölümünde babadan 'iyi hal' tepkisi!
        Ayşenur'un ölümünde babadan 'iyi hal' tepkisi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!

        Benzer Haberler

        Ayşenur, cinayetinde 'iyi hal' indirimi Yargıtay'a taşındı
        Ayşenur, cinayetinde 'iyi hal' indirimi Yargıtay'a taşındı
        Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı
        Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı
        Eskişehir'de emekli esnafın felçli eşi için evinin önüne yaptığı çiçekli al...
        Eskişehir'de emekli esnafın felçli eşi için evinin önüne yaptığı çiçekli al...
        Eskişehir'de tır arızası nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü
        Eskişehir'de tır arızası nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü
        Eskişehir'de tır arızası nedeniyle tramvay seferleri aksadı
        Eskişehir'de tır arızası nedeniyle tramvay seferleri aksadı
        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları