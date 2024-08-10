Düğün fotoğrafçısının 51'inci yaşını bando ve klasik otomobillerle şehir turu atarak kutladılar

ESKİŞEHİR’de düğün fotoğrafçılığı yapan Davut Çankaya'nın, 51’nci yaşı bando takımının yanı sıra klasik otomobillerden oluşan konvoyla şehir turu atılarak kutlandı. Sezon boyunca gelin ve damatların klasik araçlarla ve bandonun çaldığı müziklerle mutluluklarına şahit olup fotoğrafladığını ifade eden Çankaya, “Arkadaşlarım organize etti. Güzel tepkiler aldım, herkes videolarını çekti. Sosyal medya hesaplarında paylaştı. Güzel bir anı oldu benim için” dedi.

Eskişehir’de stüdyo fotoğrafçılığı yapan Davut Çankaya’ya, evlenecek çiftlerin dış mekan çekimleri için klasik otomobil sağlayan arkadaşları, doğum gününü kutlamak için bir organizasyon yaptı. Dört klasik otomobille bando takımı tutan arkadaşları Çankaya’yı gelin-damat fotoğraf çekimi için çağırarak doğum gününü kutladı. Çankaya, bando takımıyla eğlenirken, klasik otomobillerle de kentte konvoy yaparak tur attı. Cadde ve sokaklarda görenlerin ilgi gösterdiği konvoyun görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.