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        Düğün fotoğrafçısının 51'inci yaşını bando ve klasik otomobillerle şehir turu atarak kutladılar

        ESKİŞEHİR'de düğün fotoğrafçılığı yapan Davut Çankaya'nın, 51'nci yaşı bando takımının yanı sıra klasik otomobillerden oluşan konvoyla şehir turu atılarak kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:45
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        Düğün fotoğrafçısının 51'inci yaşını bando ve klasik otomobillerle şehir turu atarak kutladılar
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        ESKİŞEHİR’de düğün fotoğrafçılığı yapan Davut Çankaya'nın, 51’nci yaşı bando takımının yanı sıra klasik otomobillerden oluşan konvoyla şehir turu atılarak kutlandı. Sezon boyunca gelin ve damatların klasik araçlarla ve bandonun çaldığı müziklerle mutluluklarına şahit olup fotoğrafladığını ifade eden Çankaya, “Arkadaşlarım organize etti. Güzel tepkiler aldım, herkes videolarını çekti. Sosyal medya hesaplarında paylaştı. Güzel bir anı oldu benim için” dedi.

        Eskişehir’de stüdyo fotoğrafçılığı yapan Davut Çankaya’ya, evlenecek çiftlerin dış mekan çekimleri için klasik otomobil sağlayan arkadaşları, doğum gününü kutlamak için bir organizasyon yaptı. Dört klasik otomobille bando takımı tutan arkadaşları Çankaya’yı gelin-damat fotoğraf çekimi için çağırarak doğum gününü kutladı. Çankaya, bando takımıyla eğlenirken, klasik otomobillerle de kentte konvoy yaparak tur attı. Cadde ve sokaklarda görenlerin ilgi gösterdiği konvoyun görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

        Eskişehir’in yanı sıra birçok şehre gelin-damat fotoğrafları çekmek için gittiğini kaydeden Çankaya, “Çiftlerin mutluluklarına ortak oluyoruz ve onlara ömür boyu izleyecekleri videolarla, fotoğraflarla bir şekilde hatıra bırakmaya çalışıyoruz. Bir sezon boyunca gelin ve damatlarımızın bu klasik araçlarla ve bandonun çaldığı müziklerle mutluluklarına şahit oluyoruz, videolarını çekiyoruz, fotoğraflarını çekiyoruz ve ömür boyu bu mutluluklarına bir katkıda bulunuyoruz” dedi.

        Arkadaşlarının bu kez, kendisinin doğum günü için bir organizasyon yaptığını ifade eden Çankaya, “Klasik otomobilleri kiralayan arkadaşlarım doğum günüm için bana şehit turu hediye etti. Bandocu arkadaşlarım da ‘Biz de sana klasik arabaların üzerinde çalarız, seni daha çok mutlu etmek istiyoruz, bu da bizim sana hediyemiz olsun’ dediler. Çok güzel bir organizasyon oldu. Eskişehir’i turladık, dronla çekim yaptı arkadaşlar, kamerayla çekim yaptılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon oldu, eğlenceli bir anı oldu. Otobüslerden, arabalardan, otobüs duraklarında duran insanlardan videolarımızı çekenler oldu. Güzel tepkiler aldık, eğlenceli bir gün geçirdim. Herkes videolarını çekti. Sosyal medya hesaplarında paylaştı. Önümüzdeki yıl, Porsuk Çayı’nda daha farklı bir organizasyon ile doğum günümü kutlamak istiyorum” diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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