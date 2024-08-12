Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı

ESKİŞEHİR’de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. (18), daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Şüpheli, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde meydana geldi. A.K., iddiaya göre evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı. Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen A.K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı. Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K., Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran A.K., elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.