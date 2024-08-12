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        Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı

        ESKİŞEHİR'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 22:03 Güncelleme: 12.08.2024 - 22:05
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        Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı
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        ESKİŞEHİR’de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. (18), daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Şüpheli, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde meydana geldi. A.K., iddiaya göre evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı. Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen A.K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı. Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K., Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran A.K., elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

        GÖREVE GİDERKEN ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

        Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları A.K.’nın saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti. Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan A.K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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