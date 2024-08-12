Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi yaraladı (2)
SALDIRIYICANLI YAYINLAMIŞEskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek sokakta 5 kişiyi bıçakla yaralayan A.
SALDIRIYICANLI YAYINLAMIŞ
Eskişehir’de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek sokakta 5 kişiyi bıçakla yaralayan A.K.’nın (18) bu anları sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen A.K.’nın daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer aldı. Elinde bıçakla A.K.’yı karşısında görenlerin ‘yardım edin’ diye bağırdığı duyulan videoda, arkasından koşup yakalayan aralarında polis memurunun olduğu grubun A.K.’ya ‘Kimsin sen, ne istiyorsun?’ diye sorduğu anlarda yer aldı.
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