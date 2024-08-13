Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi yaraladı (3)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir’de elindeki bıçakla sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayan şüpheli A.K. hakkındaki soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaralanan 5 kişiye ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunarak, “Eskişehir’de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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