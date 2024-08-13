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        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi yaraladı (4)

        BAKANYERLİKAYA: 5 VATANDAŞIMIZI YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüpheli A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 01:32 Güncelleme: 13.08.2024 - 01:35
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        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi yaraladı (4)
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        BAKANYERLİKAYA: 5 VATANDAŞIMIZI YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüpheli A.K.’nın sağlık kontrolünden geçirilerek, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü görüntüleri paylaştı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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