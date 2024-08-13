Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi yaraladı (4)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüpheli A.K.’nın sağlık kontrolünden geçirilerek, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü görüntüleri paylaştı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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