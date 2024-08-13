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        Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı saldırıda savcılıktan 'yayın yasağı' kararı

        ESKİŞEHİRCumhuriyet Başsavcılığı, oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek çelik yelek giyip, maske takarak sokağa çıkan Arda K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:30
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        Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı saldırıda savcılıktan 'yayın yasağı' kararı
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        ESKİŞEHİRCumhuriyet Başsavcılığı, oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek çelik yelek giyip, maske takarak sokağa çıkan Arda K.'nin (18) karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin yayın yasağı getirdi.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde dün sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda K.'nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, "12.08.2024 tarihinde Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen bıçakla yaralama olayı ile ilgili olarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Bilgilerinize duyurulur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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