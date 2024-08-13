Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı saldırıda savcılıktan 'yayın yasağı' kararı

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde dün sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda K.'nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, "12.08.2024 tarihinde Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen bıçakla yaralama olayı ile ilgili olarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Bilgilerinize duyurulur" denildi.

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