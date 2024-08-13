Evden 30 ton çöp çıktı; geçen yıl da 50 ton çıkmıştı

ESKİŞEHİR'degeçen yıl kötü koku şikayetiyle belediye ekiplerinin 50 ton çöp çıkardığı Bülent K.'nin (56) evinden, bu kez 30 ton çöp çıkarıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde oturan Bülent K.'nin komşuları, gelen kötü koku nedeniyle şikayette bulundu. İhbar sonrası Odunpazarı Belediyesi, zabıta ve polis ekipleri, Bülent K.'nin yaşadığı apartmana gitti. Ev sahibi Bülent K., kapıyı açmayınca çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğunu belirledi. Evin içerisinde değerli eşyalarını olduğunu ve almak istediğini söylemesi üzerine Bülent K.'ye izin verildi., Evden ayna ve ayakkabı çıkarmaya çalıştığı görülen Bülent K., uzaklaştırdı. Evin içerisine güçlükle giren belediye ekipleri, 10 saat süren çalışma ile daireden yaklaşık 30 ton çöp çıkartarak kamyonlara yüklendi. Ev ilaçlanırken, Bülent K. sağlık kontrolünden geçirildi. Bülent K.'ninn evinden geçen yıl da 15 kamyon ile 50 ton çöp çıkarılmıştı.