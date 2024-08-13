Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede
ESKİŞEHİR'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek çelik yelekli ve maskeli çıktığı sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda K.
ESKİŞEHİR’de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek çelik yelekli ve maskeli çıktığı sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda K. (18), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde sokakta karşılığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda K.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Arda K., çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik tedbiri alırken, şüpheli Arda K.’yı adliyeye Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekipleri götürdü. Arda K., birden fazla kişiyi kasten yaralama suçlamasıyla savcılık sorgusuna alındı.
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