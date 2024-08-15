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        Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir'de gökyüzünü kapladı; güneş kızıla döndü

        ESKİŞEHİR'de gökyüzü, Bolu'daki orman yangınının dumanıyla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:25
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        Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir'de gökyüzünü kapladı; güneş kızıla döndü
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        ESKİŞEHİR'de gökyüzü, Bolu'daki orman yangınının dumanıyla kaplandı. Vatandaşlar yoğun duman tabakası nedeniyle kızıl renge dönen güneşi fotoğraflayıp, videosunu çekti.  

        Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde öğle saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçrarken, yükselen yoğun duman, kısa sürede Eskişehir’e ulaştı. Kentte gökyüzü duman tabakasıyla kaplandı. Güneşi kapatan yoğun duman tabakası, şehri karanlığa gömerken, güneş ise kızıla döndü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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