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        1 haftadır haber alınamayan kişi; kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu

        ESKİŞEHİR'de bir haftadır kendisinden haber alınamayan Mehmet Özen (68), apartmanda yaşayanların kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 02:08 Güncelleme: 16.08.2024 - 02:10
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        1 haftadır haber alınamayan kişi; kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu
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        ESKİŞEHİR'de bir haftadır kendisinden haber alınamayan Mehmet Özen (68), apartmanda yaşayanların kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.

        Olay, Esentepe Mahallesi Oruçhan Sokak’ta meydana geldi. Apartman sakinleri, çevreye yayılan kötü koku üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, kokunun apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Mehmet Özen’in evinden geldiği tespit edildi. Eve giren polis ekipleri, Özen'in cansız bedenini buldu. Özen'in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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