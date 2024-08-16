1 haftadır haber alınamayan kişi; kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu

Olay, Esentepe Mahallesi Oruçhan Sokak’ta meydana geldi. Apartman sakinleri, çevreye yayılan kötü koku üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, kokunun apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Mehmet Özen’in evinden geldiği tespit edildi. Eve giren polis ekipleri, Özen'in cansız bedenini buldu. Özen'in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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