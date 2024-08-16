Prematüre doğan ve solunum sorunu yaşayan bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e getirildi

SAMSUN'da prematüre olarak doğan ve buna bağlı olarak solunum sıkıntısı yaşayan 4,5 aylık Uyar bebek, tedavisinin yapılabilmesi için ambulans helikopterle Eskişehir'e getirildi.

4,5 ay önce Samsun'da özel bir hastanede prematüre olarak doğan Uyar bebek, özel hastanede 90 günlük tedavinin ardından, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Burada yapılan tedavinin ardından Uyar bebeğin, solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle bağlı olduğu cihazdan ayrılana kadar tedavisi için Eskişehir'e sevk edilme kararı alındı. Kuvöze konulan Uyar bebek, Samsun'a nakledildiği ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi. Burada bekleyen sağlık görevlileri tarafından ambulans helikopterden alınan Uyar bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alındı.