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        Park halindeki araç kundaklandı; o anlar kamerada

        ESKİŞEHİR'de, otomobille gelen şüpheliler, park halindeki hafif ticari aracı, motor kısmına yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 12:09 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:15
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        Park halindeki araç kundaklandı; o anlar kamerada
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        ESKİŞEHİR’de, otomobille gelen şüpheliler, park halindeki hafif ticari aracı, motor kısmına yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Şüphelilerin aracı kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, Ayşe Topçu'ya ait park halindeki 26 ADM 951 plakalı hafif ticari aracı, motor kısmına yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek tüm aracı sarmasını önledi. Aracın kundaklanma anları ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki hafif ticari aracın yanına otomobille gelen şüphelilerden biri, yolcu koltuğundaki camdan uzanarak yanıcı madde döküp ateşe verdi. Daha sonra ise sokaktan ayrıldığı görüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü, kullandıkları aracın plakasından yola çıkıp şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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