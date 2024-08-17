Park halindeki araç kundaklandı; o anlar kamerada (2)

2ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir’de otomobille geldikleri sokakta park halindeki hafif ticari aracı, motor kısmına yanıcı madde dökerek ateşe veren 2 şüphelinin yakalanması için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sokaklardaki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, 20 saatlik çalışmanın ardından şüphelilerin E.Ç. ve M.B. olduğunu belirledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınırken, araç kundaklamada kullandıkları otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler E.Ç. ve M.B., işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.