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        Park halindeki araç kundaklandı; o anlar kamerada (2)

        2ŞÜPHELİ YAKALANDIEskişehir'de otomobille geldikleri sokakta park halindeki hafif ticari aracı, motor kısmına yanıcı madde dökerek ateşe veren 2 şüphelinin yakalanması için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 22:13 Güncelleme: 17.08.2024 - 22:13
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        Park halindeki araç kundaklandı; o anlar kamerada (2)
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        2ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Eskişehir’de otomobille geldikleri sokakta park halindeki hafif ticari aracı, motor kısmına yanıcı madde dökerek ateşe veren 2 şüphelinin yakalanması için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sokaklardaki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, 20 saatlik çalışmanın ardından şüphelilerin E.Ç. ve M.B. olduğunu belirledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınırken, araç kundaklamada kullandıkları otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler E.Ç. ve M.B., işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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