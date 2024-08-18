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        Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu

        ESKİŞEHİR'de Zeki Kireç'in (67) Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:15 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:20
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        Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu
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        ESKİŞEHİR’de Zeki Kireç’in (67) Porsuk Çayı’nda cansız bedeni bulundu.

        Çevredekiler, Porsuk Çayı’nın Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nden geçen bölümünde, su üzerinde hareketsiz biri olduğunu gördü. İhbarla gelen polis ve AFAD ekipleri Zeki Kireç’in cesedini sudan çıkardı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kireç’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Zeki Kireç’in ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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