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        İnşaat bekçisini silahla vurup yaraladı

        ESKİŞEHİR'de bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan, saklandığı evde kendisine de bıçakla zarar veren Baran Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:45
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        İnşaat bekçisini silahla vurup yaraladı
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        ESKİŞEHİR’de bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan, saklandığı evde kendisine de bıçakla zarar veren Baran Y., gözaltına alındı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde gece yarısı Baran Y., bir inşaatın bekçisini silahla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine mahalleye giden polis ekipleri, şüphelinin Baran Y. olduğunu belirledi. Baran Y., kendisini takip eden polisin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen kaçıp, Gölbaşı Sokak’ta bir eve girdi. Pencereden etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için havaya ateş eden ve kendine zarar vereceğini söyleyen Baran Y., evin bahçe kapısından kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Silahla yaralanan inşaatın bekçisi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Saklandığı evde bıçakla kendisine zarar veren Baran Y., Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Baran Y., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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