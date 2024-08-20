İnşaat bekçisini silahla vurup yaraladı

ESKİŞEHİR’de bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan, saklandığı evde kendisine de bıçakla zarar veren Baran Y., gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde gece yarısı Baran Y., bir inşaatın bekçisini silahla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine mahalleye giden polis ekipleri, şüphelinin Baran Y. olduğunu belirledi. Baran Y., kendisini takip eden polisin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen kaçıp, Gölbaşı Sokak’ta bir eve girdi. Pencereden etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için havaya ateş eden ve kendine zarar vereceğini söyleyen Baran Y., evin bahçe kapısından kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Silahla yaralanan inşaatın bekçisi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.