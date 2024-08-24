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        Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de Aydın ailesinin düğününe katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Melih Aydın'ın kız kardeşi Özlem Aydın'ın Eskişehir'deki düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 22:49 Güncelleme: 24.08.2024 - 22:55
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        Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de Aydın ailesinin düğününe katıldı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Melih Aydın’ın kız kardeşi Özlem Aydın’ın Eskişehir’deki düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin GİK üyesi Melih Aydın’ın kız kardeşi Özlem Aydın ile Muhterem Eryürük’ın Eskişehir’deki düğün törenine katıldı. Dervişoğlu, düğün salonunun girişinde İYİ Parti GİK üyesi Melih Aydın ve partililerce karşılandı. Eryürük ve Aydın ailelerini tebrik eden Dervişoğlu, nikah töreninde Özlem Aydın’ın nikah şahidi oldu. Düğüne katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin genç çiftin nikahını kıymasının ardından konuşan Dervişoğlu, "Aile, milletin çekirdeğidir. Aile olmazsa millet olmaz. Sizlere de bu milli duyguyu yaşatabilecek ve geleceğimizi emanet edecek evlatlar lazım. Evlatlar sizin değil, Eskişehir’in evlatları olacak. Türk milletinin evlatları olacak. Gazi Mustafa Kemal’in kuruluş felsefesi ve ilkelerine her zaman sadık kalacak nesiller yetiştirmenizi temenni ediyorum. Sizlere mutluluklar diliyorum" dedi.

        Nikah töreninin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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