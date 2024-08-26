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        Yön tabelasına çarpan minibüsteki çift, öldü

        ESKİŞEHİR'de yol kenarındaki yön tabelasına çarpan minibüsün sürücü Derya Kayıhan (34) ile eşi Halil Kayıhan (38) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:25
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        Yön tabelasına çarpan minibüsteki çift, öldü
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        ESKİŞEHİR’de yol kenarındaki yön tabelasına çarpan minibüsün sürücü Derya Kayıhan (34) ile eşi Halil Kayıhan (38) hayatını kaybetti.

        Kaza, Eskişehir- Ankara kara yolu Beylikova Kavşağı’nda meydana geldi. Derya Kayıhan’ın kontrolünü kaybettiği minibüs yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada Derya Kayıhan ile eşi Halil Kayıhan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan çift, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kütahya’da dondurma dükkanı işleten çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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