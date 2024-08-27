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        Husumetlisini sokak ortasında tabancayla vurup yaraladı

        ESKİŞEHİR'de C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:05
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        Husumetlisini sokak ortasında tabancayla vurup yaraladı
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        ESKİŞEHİR'de C.A. (18), alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Y.D.'yi (24) sokak ortasında tabancayla bacağından vurup kaçtı. Yaralanan Y.D. hastaneye kaldırılırken, yakalanan C.A. ile arkadaşı A.A. (23) adliyeye sevk edildi.

        Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Porsuk Çayı üzerindeki köprüde Y.D., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu belirtilen C.A. ile tartıştı. Arbede sırasında C.A. belinden çıkarttığı tabancayla Y.D.'yi bacağından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.D., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalışma başlatan polis ekipleri, C.A. ile olayla ilgisi olduğu belirtilen arkadaşı A.A.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan C.A. ile A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı Y.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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