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        Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

        ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 01:28 Güncelleme: 28.08.2024 - 01:30
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        Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
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        ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direğin aracın üzerine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Büyükdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İdris D. yönetimindeki 26 BC 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada direğin üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü İdris D., araçta bulunan Enes K. ile Kerem A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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