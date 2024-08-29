İngiliz Waddington'un 20 yıllık fantom kol ağrısı, Eskişehir'de dindi

İNGİLTERE'de 20 yıl önce motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu sol kolu omuzdan ampute edilen evli ve 2 çocuk babası Andrew Waddington’a (59), sağlık turizmi portalinden görerek geldiği Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 3 saat süren operasyonla boynuna omurilik ağrı pili takıldı. Daha önce İngiltere’de 2 kez kapalı yöntemle pilin takıldığını ancak sonuç alamadığını belirten Waddington, “İki kere ağrı pili takılmaya çalışıldı. Fakat bu pillerden fayda görmedim. Eskişehir’deki tedavi sayesinde ağrılarımdan kurtuluyorum” dedi.

İngiltere’nin tarihi Yorkshire şehrinde çatı ustası olan Andrew Waddington, 20 yıl önce motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Waddington’un sol kolu omuzundan ampute edildi. Amputeden sonra da kesilen uzuv yerinde duruyor ve ağrımaya devam ediyormuş gibi ağrı hissettiren ‘fantom ağrıları’ yaşadı. İngiltere’de iki kez kapalı yöntemle omurilik ağrı pili takılan Waddington’un şikayetleri devam etti. İnternet üzerinden araştırma yapan Waddington, geçen ay sağlık turizmi portalinde Eskişehir Şehir Hastanesi’nde aynı yöntemle omurilik ağrı pili takıldığını öğrendi. Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme ile irtibat kurarak tedaviyle ilgili bilgi alan Andrew Waddington, geçen hafta Türkiye’ye gelerek Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme ve ekibi tarafından ameliyat edilen Waddington’a boynundan omurilik ağrı pili takıldı.

ÜÇ SAATLİK OPERASYONLA AĞRI PİLİ TAKILDI Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme, İngiliz hasta Andrew Waddington’un ülkesinde birçok yerde tedavi gördüğünü ancak şikayetlerinin devam etmesi üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi’ne ulaştığını söyledi. Waddington’un iki kez kapalı yöntemle omurilik ağrı pili takılmasına rağmen İngiltere’de sağlığına kavuşamadığını ifade eden Opr. Dr. Sürme, “Yaptığımız işlem boyundan takılan bir ağrı pili. Bu hastada biz bir elektrot yerleştiriyoruz boyun bölgesine ve bu elektrot sayesinde hasta kolundan iletilen anormal ağrıları ve iletilerin engelleyecek şekilde bu prensipte çalışan bir tedavi. Yaklaşık 3 saat süren bir ameliyat oldu. Ameliyat sonrasında hastaya çeşitli programlamalar yaptık. Kumanda üzerinde ağrıyan bölgede elektriksel stimülasyonu hissedip hissetmediğini o bölgeyi kapsayacak şekilde bir programlamalar yaptık. Ve bu programlamalar sonucunda hasta tam istediğimiz yerde tam istediğimiz şekilde o stimülasyonu hissettiği beyan etti. Bu bizim için oldukça önemliydi. Yine hastada ameliyat sonrası yaptığımız görüntülemelerde de hem elektrotun hem de pilin yerinde olduğunu ve bununla ilgili çalışmasında herhangi bir sorun olmadığını gördük. Daha önce de yurt dışında İngiltere’de ona ağrı pili takılmış ancak bu iletiyi hissetmemişti, kendi vücudunda elektriksel bir ileti hissetmemişti. Ancak bu taktığımızda çok iyi düzeyde elektriksel stimülasyonu hissettiğini söyledi ki, bu bizim için oldukça önemli” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DEKİ HASTANEYİ BEKLEDİĞİMDEN DAHA İYİ BULDUM’ Üç saatlik operasyonun ardından kendisini çok iyi hissettiğini ve ağrı şikayetlerinin azaldığını anlatan Andrew Waddington, “Kazadan sonra omurilikle ilgili bir tedavi aldım. Ameliyatı bu şekilde oldum. Ayrıca iki kere de ağrı pili takılmaya çalışıldı. Fakat bu pillerden fayda görmedim. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gelmeden önce doktorumla görüştükten sonra kafamdaki şüpheleri soru işaretleri kalmadı. Burayı da beklediğimden daha iyi düzeyde buldum. Pil takıldıktan sonra ağrılarımda azalma oldu. Tamamen ağrıların kesilmesinin en az 3 ay alacağını öğrendim. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi’nde kalan Waddington, boynundan takılan omurilik ağrı pilinin ardından hastaneden taburcu edildi. ‘KALİTE BENZER, ÜCRETLER AVRUPA İLE YARI YARIYA’ Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur da sağlık turizminin trend haline geldiğini belirterek, “Sağlık turizmi ülkemizde yükselen bir trend olmaya başladı. Eskişehir Şehir Hastanesi kentimizdeki USHAŞ sağlık turizm yetki belgeli tek hastane. İngiltere’den gelen hastamız ücretlerin neredeyse Türkiye’de yarı yarıya olduğunu ifade etti. Hizmet kalitesi olarak da baktığımızda Avrupa ile benzer düzeylerde. Bu da bizim tercih edilir olmamızı sağlamakta” diye konuştu.