Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman öldü

        ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde bisikletiyle çarptığı traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman Büyükköse (10), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesinde bisikletiyle çarptığı traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman Büyükköse (10), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün öğle saatlerinde, ilçenin Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Yokuş aşağı indiği sırada bisikletinin frenleri tutmayan Süleyman Büyükköse, Ö.C.'nin (30) kullandığı traktöre çarptı. Büyükköse, traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bütükköse’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman Büyükköse’nin cenazesi, Seyitgazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyükköse, bugün öğle namazının ardından Cevizli Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        Kazanın ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ö.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de traktöre sıkışan çocuk öldü
        Eskişehir'de traktöre sıkışan çocuk öldü
        Küllüoba'daki 5 bin 200 yıllık yapıların toprakla doldurulup üzerlerinin ka...
        Küllüoba'daki 5 bin 200 yıllık yapıların toprakla doldurulup üzerlerinin ka...
        Eskişehir'de meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket...
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Seyitgazi'nin kurtuluşunun 102'inci yılı mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Seyitgazi'nin kurtuluşunun 102'inci yılı mesajı