Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman öldü (2)
ADLİKONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIEskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bisikletiyle çarptığı traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman Büyükköse'nin (10) hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ö.
ADLİKONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bisikletiyle çarptığı traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman Büyükköse'nin (10) hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ö.C. (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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