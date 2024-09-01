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        Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman öldü (2)

        ADLİKONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIEskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bisikletiyle çarptığı traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman Büyükköse'nin (10) hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 20:14 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:14
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        Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman öldü (2)
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        ADLİKONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

        Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bisikletiyle çarptığı traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Süleyman Büyükköse'nin (10) hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ö.C. (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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