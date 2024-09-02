Eskişehir'de polislerin taşındığı servis midibüsü yol kenarına düştü: 15 yaralı

ESKİŞEHİR'de, görevden dönen polislerin taşındığı servis midibüsüsün yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına düştüğü kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seyitgazi- Eskişehir karayolu, Karapazar mevkisinde meydana geldi. Seyitgazi İlçesinin Kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki etkinlikler için görevlendirilen polis memurlarının taşındığı Ş.P. yönetimindeki 26 DF 596 plakalı servis midibüsü, dönüş yolunda sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoför ile midibüste yaralanan 9 polis memurunu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 5 polis memurunu ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.