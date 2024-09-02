Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de polislerin taşındığı servis midibüsü yol kenarına düştü: 15 yaralı

        ESKİŞEHİR'de, görevden dönen polislerin taşındığı servis midibüsüsün yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına düştüğü kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 02:09 Güncelleme: 02.09.2024 - 02:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de polislerin taşındığı servis midibüsü yol kenarına düştü: 15 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de, görevden dönen polislerin taşındığı servis midibüsüsün yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına düştüğü kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Seyitgazi- Eskişehir karayolu, Karapazar mevkisinde meydana geldi. Seyitgazi İlçesinin Kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki etkinlikler için görevlendirilen polis memurlarının taşındığı Ş.P. yönetimindeki 26 DF 596 plakalı servis midibüsü, dönüş yolunda sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoför ile midibüste yaralanan 9 polis memurunu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 5 polis memurunu ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralı polis memurlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, hastanelere kaldırılan polis memurlarını ziyaret eden Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, doktorlardan bilgi aldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'a kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
        Kara Kartal yüksek uçuşta!
        Kara Kartal yüksek uçuşta!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Midibüs yoldan çıktı: 14'ü polis memuru 15 yaralı
        Midibüs yoldan çıktı: 14'ü polis memuru 15 yaralı
        Tüfekle oyun can aldı!
        Tüfekle oyun can aldı!
        "Kusursuz periyot"
        "Kusursuz periyot"
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
        Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de midibüsün yoldan çıkması sonucu 14 polis memuru yaralandı
        Eskişehir'de midibüsün yoldan çıkması sonucu 14 polis memuru yaralandı
        Eskişehir'de sağanak; tramvay göle dönen yolda ilerleyemedi
        Eskişehir'de sağanak; tramvay göle dönen yolda ilerleyemedi
        Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Sül...
        Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Sül...
        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
        Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Sül...
        Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan Sül...
        Eskişehir'de traktöre sıkışan çocuk öldü
        Eskişehir'de traktöre sıkışan çocuk öldü