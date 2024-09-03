Tuğba hemşirenin, otomobilinde boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu

ESKİŞEHİR'de hemşire Tuğba Koç’un (25), evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kadını görenler, polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç olduğu öğrenilen kadının, boğazının kesilmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Tuğba Koç’un cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.