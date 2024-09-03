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        Tuğba hemşirenin, otomobilinde boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu

        ESKİŞEHİR'de hemşire Tuğba Koç'un (25), evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:08 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:10
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        Tuğba hemşirenin, otomobilinde boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu
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        ESKİŞEHİR'de hemşire Tuğba Koç’un (25), evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

        Olay, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kadını görenler, polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç olduğu öğrenilen kadının, boğazının kesilmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Tuğba Koç’un cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hemşire olan Tuğba Koç’un, A.K. ile evli olduğu ve bugün 1'inci evlilik yıl dönümü olduğu belirtildi.

        Tuğba hemşirenin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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