Tuğba hemşirenin, otomobilinde boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu; eşi gözaltında (2)
EŞİGÖZALTINA ALINDIEskişehir'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un (25) eşi A.
EŞİGÖZALTINA ALINDI
Eskişehir'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un (25) eşi A.K., gözaltına alındı.
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