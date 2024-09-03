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        Tuğba hemşirenin, otomobilinde boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu; eşi gözaltında (2)

        EŞİGÖZALTINA ALINDIEskişehir'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un (25) eşi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:12 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:12
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        Tuğba hemşirenin, otomobilinde boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu; eşi gözaltında (2)
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        EŞİGÖZALTINA ALINDI

        Eskişehir'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un (25) eşi A.K., gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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